La Pennicanza, Fiorello difende Sal Da Vinci: "Minaccio querele"
Tormentone Sal Da Vinci anche a La Pennicanza. Non si placano le polemiche seguite alle recenti dichiarazioni sul conto del cantante napoletano. Gag alla 'Pennicanza' (Radio2) con Fiorello a vestire i panni dell'avvocato di Sal Da Vinci e dello stesso cantante. Intervistato da Fabrizio Biggio - con alle spalle il Golfo di Napoli - il 'legale' (Fiorello) afferma: "Buongiorno, è finita per tutti! Non vi permettete più di fare illazioni sul mio assistito. Io, con la mano sul petto, ve lo prometto: vi faccio un querelone! Il primo che si azzarda a parlare di camorra… querelone! Tutto questo perché? Perché ha scritto una canzone sul matrimonio?".
Alle spalle dell'avvocato compare un Sal Da Vinci sempre più sconsolato quando sente pronunciare la parola "divorzio". E la difesa chiude con un'improbabile minaccia: "Finiamola. Se continuate vi faccio un papillon così grande. Ve lo prometto, con la mano sul petto per sempre sì".