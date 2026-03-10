Agorà, Capezzone a Fo sul Referendum: "Sorteggio è giusto"

10 marzo 2026 a

Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, è intervenuto oggi 10 marzo nella trasmissione di approfondimento Agorà, condotta dal giornalista Roberto Inciocchi su Rai 3. Tema del giorno, a ormai 12 giorni dal voto, il Referendum della Giustizia. Alle considerazioni dello scrittore Jacopo Fo, che rilanciava la critica contro il sistema del sorteggio, il direttore si è detto "un poco in imbarazzo nell'ascoltare queste cose, nel tentare di dare la colpa al governo della faccenda dei bambini nel bosco, sulla quale è la magistratura che si sta coprendo di vergogna". E sul "semi-delirio sul tema del sorteggio" ha corretto il tiro del suo interlocutore: "La domanda da porre è un'altra: tu ti faresti operare, come accade adesso, da un chirurgo scelto per appartenenza di partito e per appartenenza di corrente? Questo è il sistema che va smantellato".

Il commento si allarga sul sistema trentennale in cui "le promozioni, le carriere, la vita dei magistrati non è decisa dal merito, ma dalla loro appartenenza correntizia". Di qui l'invito a spazzare via questo modus operandi. Una riforma che quindi scorre all'opposto delle critiche mosse.