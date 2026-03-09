Usa, attacco armato contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La cantante era in casa
Una donna è stata fermata dalla polizia per aver presumibilmente sparato circa dieci colpi con un fucile semiautomatico AR-15 contro l'abitazione della cantante Rihanna in California. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ai media locali. Non sono stati segnalati feriti, né è noto il movente dell'attacco. La sparatoria è avvenuta intorno alle 13:21 ora locale (19:21 GMT), quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla proprietà dell'artista e avrebbe sparato circa 10 colpi. Quattro dei colpi hanno raggiunto l'abitazione e almeno uno ha penetrato i muri, ha riferito una fonte della polizia al Los Angeles Times e alla NBC.
La cantante di "Umbrella" e "Diamonds in the Sky" era in casa durante l'attacco, ma non è rimasta ferita e non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. La presunta responsabile, una donna di 30 anni, è in custodia cautelare. Le autorità non hanno specificato se anche il suo compagno, il rapper A$AP Rocky, o i suoi tre figli fossero presenti nella villa di Beverly Hills. La sospettata, che guidava una Tesla bianca, ha tentato di fuggire, ma la polizia l'ha raggiunta.
