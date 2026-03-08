Genova, anziana uccisa in casa. "Il figlio portato in Questura", come l'hanno trovato

08 marzo 2026 a

a

a

Choc nel quartiere di Molassana a Genova. Una donna di 87 anni è stata uccisa da più coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Il figlio minore dell'anziana, di 52 anni, è stato portato in Questura. A dare l'allarme, il figlio maggiore, un uomo di 62 anni. Il minore, all'arrivo degli agenti, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue. Il corpo dell'anziana presentava diverse coltellate.

In base alle prime evidenze, dunque, sarebbe stato il figlio minore a uccidere l'anziana. L'omicidio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio al culmine di una lite con una serie di coltellate. Il figlio della donna, un soggetto psichiatrico, è stato portato in questura. Sul posto il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà oltre alle volanti della polizia, la polizia scientifica e i carabinieri.