Lily Allen e il vestito che lascia tutti di stucco: revenge dress contro l'ex David Harbour
- a
- a
- a
Lily Allen si vendica dei tradimenti dell'ex in mondovisione con il revenge dress. La cantante, attrice e personaggio televisivo britannica durante il suo concerto alla Glasgow Royal Concert Hall ha spiazzato i suoi fan con un abito d'eccezione e una polemica che ha fatto il giro del mondo. Stampe degli scontrini e delle ricevute di pagamento dei regali che l'ex marito David Harbour faceva alla sua amante: il revenge dress della popstar ha conquistato fan e social, soprattutto perché il coniuge è diventato famoso non solo per i suoi tradimenti ma anche per il suo ruolo di Jim Hopper nella fortunata serie Stranger Things. La relazione tra i due andava avanti da anni ma si è interrotta bruscamente nel 2024 quando Allen ha scoperto i tradimenti. E ora a distanza di qualche tempo, la cantante ha voluto vendicarsi a suo modo rivelando al mondo i dettagli più imbarazzanti della fine del loro matrimonio.
Video su questo argomento Carmen Guadalaxara
Achille Lauro infiamma Roma con l'annuncio a sorpresa e il nuovo singolo | GUARDA
Video su questo argomento
Carmen Guadalaxara
Sul vestito, tessuto verde salvia, gli scontrini ad esempio hanno svelato l'acquisto di una borsa Chanel del valore di più di 11 mila dollari o i 500 dollari spesi in un ristorante di lusso, il Velvet Room. Ma non solo: testi scritti a mano, screenshot di conversazioni. Il revenge dress è stato servito. Non è la prima volta che questa pratica viene utilizzata per vendicarsi pubblicamente dell'ex fedifrago: il riferimento più noto è quello del vestito indossato da Lady Diana il 29 giugno 1994. Il marito Carlo, oggi Re Carlo III, aveva annunciato in quel giorno la sua relazione clandestina con Camilla Parker-Bowles. La stessa sera Diana si era presentata alla Serpentine Gallery di Londra indossando un abito nero, scollato e con la schiena scoperta. La vendetta era stata servita.
Dopo l'appello social Big Mama torna in Italia da Dubai
Onda social a parte, Harbour però non deve subire la sola onta dell'indignazione pubblica nata dopo il concerto della sua ex moglie. Poco prima dell'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, un'altra attrice della fortunata serie – Millie Bobby Brown, l'interprete di Undici – ha accusato l'attore di molestie e maltrattamenti avvenuti sul set. Secondo la stampa britannica ci sono pagine e pagine di accuse in cui Brown aveva anche parlato di bullismo. E proprio queste accuse erano arrivate quasi nello stesso momento dell'uscita dell'album West End Girls di Lily Allen, che adesso si gode la meritata vendetta.