Sanremo, bufera su Sayf: "Pubblicità occulta". Quei test choc del rapper italo-tunisino

È il grande giorno all'Ariston. Non sono ancora risuonate le prime note, ma sul green carpet del Festival di Sanremo già brillano i primi diamanti. Non i cantanti, ma quello che indossano. Come da tradizione, le polemiche anticipano la musica e la prima dell’edizione 2026 riguarda l'outsider emergente Sayf e il suo arsenale di gioielli: collane, bracciali e orecchini in oro giallo e diamanti della collezione Tiffany Titan, disegnata da Pharrell Williams per Tiffany & Co. I prezzi li riporta il quotidiano La Repubblica: quasi 50 mila euro per la collana, 17 mila per il bracciale, 4.500 per gli orecchini, per un ammontare di oltre 71 mila euro indosso. Non male per un artista ancora non così affermato sulla scena discografica italiana.

Ovviamente, tutti in bella mostra, nonostante l’abbondante pelliccia scelta per il debutto sanremese. Si dibatte se siano acquistati o presi in prestito, ma il punto non è la proprietà: è l’effetto. Perché la comparsa di gioielli così riconoscibili ripropone alla Rai un terreno scivoloso, quello della pubblicità occulta durante il Festival. Un nervo scoperto già nel 2025 con Tony Effe e la sua collana “extra large”, finita al centro di discussioni e richiami regolamentari. Il Servizio Pubblico però quest'anno non si è voluto far pescare impreparato, inasprendo i regolamenti contro l’esposizione non autorizzata di brand durante la diretta televisiva.

Sayf - al secolo Adam Viacava, ventiseienne di origini italo-tunisine e una delle voci più originali di questa edizione con il brano "Tu mi piaci tanto" - è atteso sul palco con una proposta che mescola rap e riferimenti sociali, specie quelli amati da un certo pubblico. Basti pensare alla frase: "Mi s..., mi sto scopando una leghista, grande giocata su fascia destra. Colonialismo di riconquista" che il giovane rapper canta in "Sinner freestyle".

Ma prima ancora che la sua canzone si ascolti, a Sanremo si parla di diamanti. E come spesso accade qui, il Festival trasforma un gioiello in scandalo. Scintillante, rumoroso e perfetto per aprire la kermesse.