Ilaria Salis allo youtuber: "Dica la verità sulla casa occupata". Autogol social

Uno de tanti contenuti più o meno virali che si vedono sui social. Ma a renderlo fumo negli occhi di Ilaria Salis è il tema: quello delle occupazioni abusive o, in altre parole, i ladri di case. Ebbene, c'è un piccolo giallo sul video postato dallo YouTuber Alessandro Della Giusta, un "creator" 27enne con un milione e mezzo di follower. Afferma di che alcuni sconosciuti si sono introdotti nel suo appartamento e lo hanno occupato. Mostra anche quelle che hanno l'aspetto di immagini di videocamere di sicurezza e l'esterno della caserma dei carabinieri dove afferma di aver presentato una denuncia che tuttavia, riporta Milano Today, non risulterebbe.

La vicenda, curiosa ma non certo fondamentale, attira l'attenzione dell'europarlamentare di Avs: "Questo tizio si chiama Alessandro Della Giusta, uno youtuber (a me sconosciuto) con tantissimi follower. Qualche giorno fa ha pubblicato un video in cui racconta che gli avrebbero occupato casa. Da lì, valanga di commenti, insulti, rabbia scomposta, odio. Peccato che, secondo diversi giornali, la vicenda sarebbe stata completamente inventata. Il che non mi sorprenderebbe", argomenta Salis. E ancora: "Al netto della propaganda della destra e dei suoi media sensazionalistici, le occupazioni di case abitate sono un fenomeno rarissimo. La stragrande maggioranza delle occupazioni riguardano immobili lasciati vuoti e abbandonati. Alessandro, adesso c’è una cosa semplice da fare: chiarire. Dire in modo netto se quella storia assurda è vera oppure no. Lo devi alle decine di migliaia di persone che oggi fanno i conti con affitti insostenibili e con la difficoltà concreta di avere un tetto sopra la testa", conclude l'europarlamentare.

Superfluo dire che molti utenti di X che hanno letto il post sono balzati sulle tastiere: "L'hanno occupata a tantissimi altri... occupassero la tua", "immobili lasciati vuoti o abbandonati comunque di proprietà di qualcuno", si legge tra i commenti. Qualcuno si lascia andare a una battuta esplosiva: "Dì la verità: un pensierino ce lo avevi fatto...":