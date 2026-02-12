4disera, Ilaria Cavo smaschera Bersani: "Parla senza leggere"

Foto: Mediaset

“Bersani ha parlato senza averlo nemmeno letto questo decreto”: Ilaria Cavo bacchetta Pier Luigi Bersani e la sinistra su blocco navale e i nuovi decreti per arginare l’immigrazione clandestina. La deputata e presidente di Noi Moderati, ospite di 4 di sera su Rete 4, non le manda a dire allo storico leader del centrosinistra e solleva tutti i dubbi sulla posizione fortemente critica delle opposizioni. In collegamento, Cavo sottolinea i cortocircuiti della sinistra e smentisce l’etichetta di “disumani” affibbiata al governo dopo il suo decreto: “Noi vogliamo ovviamente persone integrate, persone che lavorano, persone che possono dare risposta alle nostre aziende – esordisce Cavo – Noi siamo per l'immigrazione e l'integrazione e per un'immigrazione che sia legale. E non c'è la disumanità in tutto questo”.

Al contrario, dice la deputata, “C'è la praticità di dire che però laddove ci sono i casi estremi, perché – spiega – parlare poi di blocco navale sembra di parlare di chissà che quale schieramento, ma qui si parla di casi mirati, di casi di rischio di terrorismo, di caso di eccesso di immigrazione”. Poi la stoccata al veleno a Bersani: “Ha parlato senza averlo letto questo decreto che mette molte clausole, molto distinguo con una finalità: evitare che ci siano gli scafisti, evitare che ci sia quel traffico che le morti in mare le causa". Perché, spiega Cavo in chiusura del suo intervento: “è quel traffico che le causa e se sono aumentate, come dice Bersani, è perché ci sono e a quel fenomeno bisogna dare un freno e un decreto come questo e una misura come questa non può che dare una deterrenza e sicurezza da questo punto di vista”.