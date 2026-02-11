Albanese nei guai, la Francia ne chiede la testa all'Onu: “Dichiarazioni oltraggiose e inaccettabili”

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 11 febbraio 2026 a

a

a

Terremoto intorno a Francesca Albanese. La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, dopo le "dichiarazioni oltraggiose e colpevoli" rilasciate sabato durante una conferenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot in Parlamento, aggiungendo che "la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile".

Nel frattempo Maurizio Gasparri annuncia di avere presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Esteri "dopo che il 3 febbraio, presso la Camera dei Deputati, Francesca Albanese, presentando il suo rapporto alla conferenza stampa intitolata 'Genocidio di Gaza: un crimine collettivo', ha espresso preoccupazione per la 'repressione continua verso il movimento di solidarietà 'no genocidio' che chiede giustizia per ciò che sta accadendo in Palestina', sostenendo che 'rappresenta un'altra forma di sostegno incondizionato a Israele'". Riferendosi poi al disegno di legge sull'antisemitismo, lo ha definito uno strumento pericoloso per la democrazia". Il capogruppo FI al Senato ritiene "grave e inaccettabile che in un ramo del Parlamento venga consentito a persone come la Albanese, nota per le posizioni antisemite che screditano anche le Nazioni Unite di cui è rappresentante, di diffondere falsità e di strumentalizzare l'attività legislativa del Parlamento italiano". "Ricordiamo anche che il 29 luglio 2025, presso la Camera dei Deputati, in occasione della presentazione del suo rapporto, la Albanese si era fatta un selfie con Suleiman Hijazi, noto fiancheggiatore di Hamas. Destano indignazione e preoccupazione - riprende - le posizioni e le dichiarazioni della Albanese considerato il ruolo che riveste, in totale antitesi con il dovere di applicazione obiettiva e imparziale dei principi del diritto internazionale. Si chiede quindi di sapere che opinione esprima il governo riguardo alle gravissime, reiterate affermazioni della Albanese e se le ritengano compatibili con gli standard etici e i principi richiamati dalle norme di diritto internazionale vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Onu".

La polemica è nata per la partecipazione di Albanese al forum di Al Jazeera a Doha. Durante un intervento in videocollegamento, Albanese ha affermato che l’umanità “ha ora un nemico comune”, riferendosi a Israele e accusando lo Stato ebraico di genocidio a Gaza e di aver “pugnalato al cuore” il diritto internazionale. Nel suo intervento Albanese ha accusato “la maggior parte del mondo” di aver armato Israele e di avergli fornito coperture politiche, rifugio e sostegno economico invece di fermarlo nella guerra “genocida a Gaza”. Ha aggiunto che i media occidentali avrebbero amplificato una “narrativa genocida”, trasformando la crisi in una sfida ma anche in un’occasione per rivelare le minacce comuni che l’umanità deve affrontare. Albanese ha infine definito il rispetto delle libertà fondamentali “l’ultima via pacifica” a disposizione e ha invitato il pubblico a “fare la cosa giusta”, rafforzando l’immagine di uno scontro globale in cui Israele sarebbe il principale nemico della giustizia e dei diritti umani. Ed ora è arrivata la pesante reazione della Francia.