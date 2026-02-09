Francesca Albanese, il sermone al forum di Al Jazeera con Iran e Hamas: "Israele nemico dell'umanità"

09 febbraio 2026 a

a

a

Il nostro giornale aveva già segnalato, la settimana scorsa, la presenza della special rapporteur delle Nazioni Unite Francesca Albanese al 17esimo Forum di Al Jazeera, un evento organizzato dall'emittente televisiva qatariota per discutere dei "cambiamenti geopolitici in Medio Oriente" e sulle "conseguenze della guerra israeliana a Gaza". Non un semplice incontro, ma un ricettacolo di ospiti alquanto discutibili quali il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, e niente di meno che il capo estero di Hamas, Khaled Meshaal, che ha parlato di "resistenza all'occupazione" e poi ribadito la inaccettabilità del disarmo nella Striscia di Gaza. Alias, strenua difesa del terrorismo.

In un panel a parte, intervenendo in videochiamata su un palco di simil portata, Francese Albanese ha accusato "la maggior parte del mondo" di aver "armato" e dato "supporto economico-finanziario" a Israele che lei stessa ha definito "un nemico comune" per l'umanità. Nemmeno un accenno alle migliaia di vittime causate dalla repressione iraniana né la minima condanna verso il terrorismo islamista di Hamas.

Nei giorni scorsi, dura è stata l'opposizione di Israele. Il suo ambasciatore all'Onu, Danny Danon, aveva definito assurdo che un rappresentante delle Nazioni Unite condividesse "il palco con terroristi le cui mani sono sporche di sangue". E ancora:" Una vergogna morale e un profondo fallimento del sistema che dovrebbe 'proteggere i diritti umani'". Non ha usato mezze parole nemmeno l'ex portavoce del governo israeliano Eylon Levy che ha definito Albanese "un’alleata naturale di Hamas", mentre il direttore esecutivo della 'UN Watch', Hilll Neur, si è rivolto direttamente al presidente francese Emmanuel Macron: "In quanto membro del Consiglio per i diritti umani, quando uno dei suoi relatori partecipa a una conferenza con un terrorista e poi descrive lo Stato ebraico come un “nemico” dell’umanità, hai il dovere di parlare e di chiedergli conto delle sue azioni."