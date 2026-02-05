Sicurezza, Meloni: "Lo Stato non gira la testa". Le nuove misure dalle baby gang ai borseggi

05 febbraio 2026 a

Con l'approvazione del pacchetto Sicurezza "continuiamo ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le misure nella bozza del decreto c'è il fermo preventivo: la polizia può "accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore", si legge nel testo all'esame del Cdm.

Ma non solo. I dispositivi affrontano molti aspetti differenti. "Introduciamo pene più severe per i borseggiatori - fa sapere la premier -, con il furto per destrezza che diventa procedibile d'ufficio e la cancellazione del paradosso di finire indagato per sequestro di persona se fermi un ladro che ti ha appena derubato in attesa delle forze dell'ordine. Ci occupiamo anche del fenomeno delle baby gang, con una stretta sui coltelli e il divieto di vendere ai minori ogni strumento atto ad offendere. Introduciamo inoltre strumenti specifici per prevenire la presenza e l'azione di gruppi organizzati dediti alla violenza, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare e che utilizzano le piazze come pretesto per creare disordini e distruzione. Infine, una norma estremamente importante: se ti sei legittimamente difeso, non vieni automaticamente iscritto nel registro degli indagati, pur mantenendo tutte le tutele previste dalla legge", conclude Meloni illustrando alcune delle misure del pacchetto sicurezza.