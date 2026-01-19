4disera, la proposta sulla sicurezza del filosofo Bonaga: "Commissione bipartisan"

Foto: Foto Mediaset

19 gennaio 2026 a

Emergenza sicurezza nel Paese. Se ne parla nella puntata di "4 di sera" andata in onda il 19 gennaio. Ospite in studio il filosofo Stefano Bonaga che ha avanzato la proposta di una commissione parlamentare bipartisan che affronti i temi della sicurezza.

"Potrebbe essere una valida ipotesi creare una commissione parlamentare di destra e di sinistra che affronti insieme il problema della sicurezza"



Stefano Bonaga a #4disera pic.twitter.com/ijptTeSA9h — 4 di sera (@4disera) January 19, 2026

"La sicurezza viene dichiarata né di destra né di sinistra - dichiara Stefano Bonaga - Mi chiedo perché non si possa pensare a una commissione parlamentare di destra e di sinistra che si ponga il problema. Non dico che risolverà tutto ma almeno non ci saranno speculazioni, critiche facili. Il Parlamento nella sua autonomia provi a riunire una commissione. Bisogna prendere atto di alcune cose. Le grandi agenzia come la Chiesa, la famiglia, la scuola sono in crisi