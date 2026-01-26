Re Carlo ha un'arma segreta per ricucire con Harry e Meghan: retroscena reale

26 gennaio 2026 a

Per tentare la riappacificazione domestica, la Casa Reale inglese tenta la manovra familiare. Re Carlo avrebbe infatti chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il National Examiner citando una propria fonte, secondo la quale la richiesta fatta da Carlo è ''irragionevole'' e ''ha messo alla prova la pazienza'' della nuora. In ogni caso sta di fatto che, scrive il National Examiner, il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale e ritiene che Kate debba svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione. E questo ignorando i rapporti tesi tra Kate e Meghan, emersi in occasione del matrimonio dell'ex star di Suits con Harry nel 2018, come racconta il principe nel suo libro di memorie 'Spare' pubblicato nel 2023.

"Re Carlo ha chiesto a Kate di dare il suo contributo per farli tornare - ha detto la fonte -. Riconosce che i Sussex hanno commesso molti passi falsi, ma è disposto a perdonarli". Riferendosi al tumore che è stato diagnosticato al re nel 2024, la fonte ha aggiunto che "Carlo sta affrontando gravi problemi di salute mentre guida la monarchia e pensa sinceramente che le lotte intestine in famiglia siano ridicole". Insomma, "secondo re Carlo questo dramma è durato abbastanza. Non ha più pazienza", ha aggiunto la fonte. Nel mezzo di un periodo storico in bilico, la Royal Family fa quadrato per mantenere in vita la longeva Corona inglese come antidoto a eventuali scossoni.