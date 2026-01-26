Fuori dal coro, l'affondo di Feltri: "In Italia forze dell'ordine più deboli dei delinquenti”

Foto: Foto Mediaset

Rosa Scognamiglio 26 gennaio 2026

“Solo in Italia le forze dell’ordine sono più deboli dei delinquenti”. Lo ha detto Vittorio Feltri ai microfoni di “Fuori dal Coro”, il programma di attualità e approfondimento condotto dal giornalista Mario Giordano. Una provocazione sottile, quella del direttore editoriale de Il Giornale, che ha così commentato la vicenda dell’imprenditore genovese finito sotto accusa per aver immobilizzato un ladro all’interno del suo locale: “Io credo che i cittadini possano solo difendersi da soli - ha proseguito Feltri - Bisogna convincere il nostro governo a far sì che i carabinieri e polizia siano autorizzati a utilizzare le maniere brusche, perché altrimenti non ne usciamo da questo problema”.

Il caso dell’imprenditore indagato per lesioni

Era la notte del 29 dicembre scorso quando Aimen Cherif, imprenditore genovese, ha sorpreso un malvivente intento a rubare nel suo ristorante, riuscendo a immobilizzarlo e legarlo in attesa della polizia. Sta di fatto che, ad oggi, il ristoratore è indagato per lesioni e rischia, in ipotesi, di dover risarcire la parte lesa, ovvero il rapinatore. Raggiunto dalle telecamere di Fuori dal Coro, Cherif ha spiegato di essersi rivolto alle forze dell’ordine dopo l’ennesimo furto subito a distanza di pochi giorni. La risposta sarebbe stata la seguente: “Noi sappiamo benissimo chi è che entra dentro il tuo locale, ma noi facciamo riferimento alla procura. Se dice che un furto non basta, due, tre, spesso ne servono quattro denunciati per poter procedere”. In buona sostanza, i militari avrebbero precisato di non poter intervenire senza l’autorizzazione della procura.

Feltri: “Siamo nell’assurdo”

Dopo aver mandato in onda il servizio, Mario Giordano ha chiesto a Feltri un commento sulla vicenda. “Come si è visto dalle immagini, l’imprenditore è riuscito a bloccare un ladro e a consegnarlo alla polizia. E adesso è indagato per lesioni, perché avrebbe fatto male al ladro. - ha sottolineato il giornalista - Direttore, ma a lei sembra una cosa normale?”. Secca la replica del direttore de Il Giornale: “Siamo al paradosso, siamo nell’assurdo”.