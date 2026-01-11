Fuori dal coro, il racconto choc: "Io aggredita poco prima di Aurora"

Foto: X Fuori dal coro

Luigi Frasca 11 gennaio 2026 a

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne violentata e ucisa a Milano. Il 57enne peruviano non doveva stare sul suolo italiano. "Aveva due decreti di espulsione, aveva precedenti per molestia sessuale, ma pensate, non gli avevano preso le impronte digitali, si erano dimenticati, per cui non risultava nel casellario giudiziario", afferma Mario Giordano nel corso di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 in onda domenica 11 gennaio. Non solo. ""Quella stessa sera in cui ha stuprato e ucciso la giovanissima Aurora, aveva aggredito un'altra ragazza", osserva il conduttore che manda in onda un'intervista alla ragazza che solo per un caso non ha fatto la fine di Aurora.

Aurora Livoli, Velazco confessa violenza e omicidio

La giovane è stata aggredita alla fermata della metro molto vicina al luogo dell'uccisione. "Dovevo aspettare la metro di Gessate e mi sono seduta alle banchine, e ho sentito un uomo che mi ha strattonato dietro dal collo"; racconta la ragazza. "Mi ha detto di alzarmi, poi mi ha portato sotto le scale in cui le porte erano chiuse", è il racconto drammatico. La ragazza è terrorizzata. "Mentre scendevo ancora di più le scale, lui ha cominciato a stringere ancora di più il collo - continua - Mi continuava comunque a dire che tra un po' morivo, che mi spezzava il collo e in quel momento per fortuna è arrivata una metro". La ragazza si è salvata, a differenza della povera Aurora.