Fuori dal coro, l'imam choc: "Bambina? A 9 anni è una donna, la puoi sposare"

Non è un caso isolato quello di Brescia, dove un bengalese è stato condannato solo a 5 anni di detenzione per aver messo incinta una bambina di 10 anni. Una pena lieve perché, incredibilmente, i giudici hanno reputato non violenti gli atti sessuali con una infante. Se ne parla nella puntata di domenica 25 gennaio di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Un inviato della trasmissione è andato a Brescia a parlare con imam e fedeli di vari centri culturali islamici - in realtà moschee di fatto - e ha scoperto che per le autorità spirituali che operano in Italia non c'è nulla di male a sposare una bambina anche di 9 anni di età.

"Hai sposato una bambina di 13 anni? Va bene, hai fatto una bella cosa", afferma un esponente dlela comunità islamica che pensava di parlare con un italiano che voleva convertirsi. La telecamera nascosta riprende l'uomo che attraverso un interprete afferma senza colpo ferire che basta "il primo ciclo" mestruale per entrare nella "vita adulta. Dopo 9 anni, dopo 10 anni, dopo 13 anni è adulta. Si può sposare, è una tradizione".

"Nel nostro islam dopo 9 anni una ragazza diventa adulta", afferma un imam, "la ragazza deve essere giovane. L'Islam dice che se i genitori sono contenti, papà e mamma sono contenti, tutti e due sono d'accordo". Alcuni forniscono anche dei consigli pratici. "Se hai sposato una bambina di 13 anni, va bene, hai fatto molto bella cosa. E quando compie 18 anni dopo può fare documenti per farla venire qua. Sua moglie è proprietà sua", afferma. Parole agghiaccianti che negano appena vengono mostrate le telecamere... Uno, tuttavia, arriva a giustificare questa roba affermando che "lo dice il Corano. Il nostro profeta ha sposato una bambina di 12 anni. Allora perché io non lo posso fare?".

"Sono senza parole, se questo è ancora un Paese civile, domani mattina qualcuno va da quell'imam che dice a Brescia che si possono fare matrimoni fra trentenni e bambine di 9 anni e lo porta generosamente fuori dall'Italia", afferma Giordano.