Chiara Ferragni torna in pista, i nuovi progetti dopo il Pandorogate

Addio Pandorogate, addio e Chiara Ferragni torna alla carica parlando di passato, presente e soprattutto futuro. Fiducia nei social e nel ruolo degli influencer nel mercato, il doloroso ricordo – emotivo e soprattutto economico – della vicenda e prospettive sul suo rilancio professionale con un’idea libro in mente.

In una lunga intervista a Milano Finanza, l’ormai ex regina italiana dei social è tornata a parlare con i media del Pandorogate dopo il suo proscioglimento e la fine della sua vicenda giudiziaria. Ferragni crede ancora nei social tanto da definirle piattaforme “democratiche” dove chiunque abbia “qualcosa da dire di interessante” può costruire una community. Adesso l’influencer si sente sollevata dopo due anni che ha definito “complessi” sotto tanti aspetti: sanzioni Agcm, donazione e accordi con Codacons per un totale di 3,4 milioni di euro. Ma la fiducia nella magistratura rimane: “È stata un po' lunga, ma alla fine giustizia c'è stata”.

"È bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell'esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella – dice Ferragni pensando al presente – questi due anni mi abbiano fatto crescere come dieci anni 'normali', quindi mi sento molto più matura e magari anche un po' più disillusa rispetto al passato, sotto tanti punti di vista”. Un fiume in piena l’influencer, che dopo aver rischiato una condanna per truffa aggravata, fa anche un suo mea culpa: “Sicuramente mi sarei dovuta circondare di persone con più esperienza – spiega al direttore del giornale economico – Abbiamo sbagliato a gestire una media azienda, perché questo ero diventata, come una startup". E infine il futuro. Cosa cambierà per Ferragni? La comunicazione sarà ben diversa e tutto sarà fondato su una parola chiave per l’influencer, la coerenza: “Voglio fare tutte le cose che siamo molto più coerenti con me – spiega prima di chiudere l’intervista accettando il suggerimento del suo interlocutore sulla possibilità di scrivere un libro – Vediamo, non lo so, ma mi ha dato un'idea".