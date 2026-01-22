"L'Italia supererà anche questa prova", Capezzone infilza il "ministro" Bonelli

Valerio Castro 22 gennaio 2026 a

"Quando sarà svolgerò le mie funzioni da ministro con onore e disciplina". Angelo Bonelli, leader dei Verdi e a capo con Nicola Fratoianni di Avs, si vede già proiettato in un futuro governo post Giorgia Meloni. Ipotesi al momento realistica quanto un film di fantapolitica, ma tant'è. Nel corso della puntata de L'aria che tira di giovedì 22 gennaio il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone porge i suoi auguri per il futuro in un esecutivo di centrosinistra e ne nasce un gustoso confronto. "Non ringrazio dell'augurio, quando sarà svolgerò le mie funzioni da ministro con onore e disciplina - risponde Bonelli - e se abbiamo ministri della Repubblica come Santanchè e Salvini che ci fanno vergognare, penso che lui sarà orgoglioso di avere Bonelli come ministro", afferma parlando tra l'altro di sé in terza persona.

"L'Italia ha resistito a tante sciagure, può resistere anche a lei e al ministro della Difesa, su questo non ho dubbi", ironizza Capezzone. L'interlocutore è stizzito: "Resistiamo anche a Capezzone se è per questo. Stia sereno". "L'Italia supererà brillantemente questa prova, e sono sempre serenissimo e di buon umore - conclude il direttore - poi l'idea di lei in un governo in questo momento ci fa ridere, potrebbe farci piangere, ma adesso ci fa sorridere". Sipario.