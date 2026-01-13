Iran, Trump tifa rivolta: "Continuate a protestare". Poi l'annuncio: "L'aiuto è in arrivo"

Foto: Ansa

"Patrioti iraniani, continuate a protestare, prendete il controllo delle vostre istituzioni. Salvate i nomi degli assassini e degli aggressori. Pagheranno un prezzo altissimo. Ho annullato tutti gli incontri con le autorità iraniane finché non cesseranno le uccisioni insensate dei manifestanti. Gli aiuti stanno arrivando". lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. L'appello del capo della Casa Bianca ai "patrioti iraniani" è esplicito ed esorta la popolazione a prendere il controllo delle istituzioni. Il presidente ha aggiunto: "Ho annullato tutti gli incontri con i funzionari iraniani finché l'uccisione insensata dei manifestanti non si fermerà". E poi, con riferimento a un possibile ruolo degli Stati Uniti: "L'aiuto è in arrivo". A seguire, prima della firma "Donald J. Trump", sempre in maiuscolo, c'è la parola "Miga": è l'acronimo, ripreso dallo slogan americano, di "Make Iran Great Again".

Trump isola il regime: “Dazi del 25% per chiunque ha rapporti commerciali con l'Iran”

A rincarare la dose è giunto il senatore di Lindsay Graham. Gli Stati Uniti non manderebbero "truppe sul terreno" ma "scatenerebbero l'inferno" sull'Iran con un'ondata massiccia di attacchi. E' il quadro che traccia il senatore americano, commentando l'ultimo post su Truth del presidente americano, Donald Trump. "Niente stivali sul terreno, ma scatenare l'inferno - come ha promesso - sul regime che ha calpestato ogni linea rossa. Un'ondata massiccia di attacchi militari, cibernetici e psicologici è la carne e le ossa di "l'aiuto è in arrivo", ha scritto su X. "L'obiettivo? Distruggere l'infrastruttura che permette il massacro e lo sterminio del popolo iraniano, e abbattere i leader responsabili degli omicidi. L'incubo lungo del popolo iraniano finirà presto. Sono cosi' orgoglioso del presidente Trump. Make Iran great again", conclude.