Corona spiazza tutti: "La Meloni mi piace molto", con Berlinguer cala il gelo

Non è un mistero che il rapporto tra Vittorio Feltri e Giorgia Meloni sia di stima e affetto reciproci. Il giornalista lo conferma nel corso della puntata di martedì 16 dicembre di È sempre Cartabianca, quando Bianca Berlinguer gli chiede di commentare l'intervento della premier ad Atreju, la kermesse di FdI. "Io sono innamorato della Meloni"; afferma senza giri di parole il direttore editoriale de Il Giornale. "Il tuo è un amore a prescindere da quello che dice", commenta la conduttrice. "Si, la conosco da molti anni", risponde Feltri.

Berlinguer tira in ballo il suo ospite fisso, Mauro Corona: "Anche lei è innamorato della Meloni?". La risposta dello scrittore sorprende tutti. "Io sono innamorato di lei, ma mi piace molto la Meloni". Insomma, anche Corona stima la premier. " Non ho seguito Atreiu", afferma lo scrittore-alpinista, "ma le confesso che se mi avesse invitato ci sarei andato volentieri, ma ovviamente non corre il rischio di invitare un cialtrone come me...", ironizza Corona secondo cui è sbagliato rifiutare l'invito a un confronto.

Berlinguer non ci sta a questa ricostruzione: "Ma guardi che sono andati tutti ad Atreju, non c'è stato nessuno che si è risparmiato, a parte Elly Schlein sono andati tutti quanti. Francamente questo boicottaggio non l'ho visto quest'anno, anzi forse c'era proprio la corsa ad andare", afferma "Bianchina" che tira una stoccata: "In questo paese si deve sempre salire su un carro del vincitore".