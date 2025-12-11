Mediaset, Berlusconi: da Dive al ritorno di Bonolis alla mossa anti-Sanremo

Carmen Guadalaxara 11 dicembre 2025 a

Squadra che vince non si cambia. “Il 2025 è stato "un anno straordinario" per Mediaset. A proposito di ascolti, dai dati dei nove mesi, si evince la crescita netta negli ascolti televisivi in Italia: nel trimestre luglio-settembre Mediaset nelle 24 ore registra un +3,8% sul target commerciale, ampliando il vantaggio sul principale competitor (la Rai), e con il 40,8% in prime time sul totale pubblico segna un incremento del +6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel progressivo dei nove mesi Mediaset conferma la propria leadership: con il 40,2% è primo editore sul target commerciale 15-64 anni e, per il terzo anno consecutivo, con il 37,4% supera il principale competitor anche nel totale pubblico nelle 24 ore – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi che ha incontrato la stampa italiana per un brindisi natalizio allo Studio 10 di Cologno Monzese”.

Un momento per commentare gli ottimi risultati raggiunti da Mediaset e da tutta Mfe, MediaForEurope, grazie a tre linee strategiche portate avanti con coerenza in questi anni: il prodotto, lo sviluppo di un sistema cross-mediale e la crescita internazionale. L’Ad Mediaset ha poi dato delle delucidazioni sui palinsesti. “Abbiamo chiesto alla Rai più volte di accorciare l'access, loro erano più forti e non l'hanno fatto. Ora la situazione è diversa. A seguire – aggiunge - una vera' prima serata. La sperimentazione potrebbe partire con i Cesaroni, con una singola puntata da 50 minuti. Ci stiamo pensando con attenzione, perché sarebbe un rischio e vogliamo proteggere il prodotto". E poi la seconda serata. "Intanto a gennaio in questa fascia partiranno su Canale 5 Federico Rampini, con Risiko, e un nuovo programma di Bianca Berlinguer”.

La Ruota della Fortuna, che domina l'access prime time viaggiando su una media di 5 milioni di spettatori, andrà in onda anche durante la settimana di Sanremo?

"Penso proprio di sì, non vedo perché no. Ci comporteremo come una tv commerciale, facendo quello che abbiamo fatto sempre, Rete4 proporrà i suoi programmi, Italia 1 manderà le Iene, Canale 5 non sprecherà C'è Posta per Te. Il Grande Fratello, se ci sarà, sarà in onda di lunedì e magari anche di giovedì se avrà il raddoppio, ma è più probabile che parta a marzo. Le fiction turche saranno in onda: sono un club, che è vivo sempre".

L'access al prime time può diventare la nuova prima serata ?

"Su discorso prima e seconda serata, lo scenario apre a una riflessione più ampia e a cambiamenti in atto: La quantità di concorrenza che c’è nella tv italiana mista all’abitudine degli italiani di andare sulle piattaforme dopo una certa ora, porta a ripensare il modello di offerta tv. Stiamo valutando cambiamenti, per anni abbiamo detto che il prime time parte troppo tardi ma può essere vero che l’access diventi una prima serata e dopo vadano fiction o serie ad appuntamenti singoli o spazi più brevi. Nessuna grande rivoluzione in atto perché la tv vive di abitudine ma qualche novità si potrebbe apportare".

Berlusconi e la politica: "Meloni miglior premier in Europa. Io in campo? Non è un tema"

Samira Lui come co- conduttrice al Festival di Sanremo 2026?

"A noi non è arrivata nessuna richiesta. Samira farebbe meglio a essere molto prudente, perché ha un'illuminazione e un valore molto forti: non farei una mossa, che rischia di essere azzardata, così presto".

Parliamo del futuro del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi

"La decisione se fare o meno il Grande Fratello la prossima primavera la prenderemo a brevissimo. Per quanto riguarda 'L'Isola del Famosi', a oggi non è previsto il ritorno in primavera. Pensiamo che forse sarebbe più giusto e prudente dare al GF un po' di tempo per riposare. Sono onesto se dico che è una macchina che si deve rinnovare e che per rinnovarsi c'è bisogno tenere calda la fiamma. Dall’altro lato, però noi viviamo anche di una struttura di palinsesto, siamo una tv commerciale e avere a disposizione un prodotto che comunque consente di fare tutte quelle serate e che fa un risultato dignitoso, per Canale 5 è abbastanza importante. Quindi entro dieci giorni decideremo se fare o no il Grande Fratello. Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi la formula da rinnovare, a oggi non è previsto il ritorno in primavera".

Un aggiornamento sugli speciali di Verissimo?

"Sugli speciali di Verissimo, so che Maria De Filippi e Silvia Toffanin ci stanno lavorando. Non abbiamo fretta, ma quando saremo pronti andremo in onda. La mia piccola perplessità sono le quantità di interviste che ci sono nella tv odierna. Si sta lavorando a qualcosa di nuovo, non so se si arriverà in Primavera".

Con il nuovo anno ci sarà il ritorno in prima serata di Paolo Bonolis?

"Paolo Bonolis torna in prime time su Canale 5 con due serate a fine gennaio, dopo Zelig, con questo formato francese storico che si chiama Taratatà. È un happening musicale, sono contentissimo che gli sia piaciuto il progetto, nato internamente a Mediaset con la collaborazione di Friends and Partners. La strada degli eventi dà luce editoriale, è costosa, ma permette di rischiare per un numero limitato di puntate, quindi ci piace molto e poi mi piacerebbe fare Dive, la celebrazione delle più grandi dive della storia della musica italiana, da - ahimé - Ornella Vanoni, che adoravo, fino a Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo".

Possiamo aspettarci il ritorno di OK il Prezzo è giusto a Mediaset?

"Non lo so se lo abbiamo sfilato alla Rai, so che abbiamo una collaborazione con Fremantle e abbiamo chiesto di mantenere il titolo di 'Ok il prezzo è giusto'. E' un programma super storico di Canale 5, ci piacerebbe fare un esperimento. Non so dove e con chi, è ancora tutto da capire".