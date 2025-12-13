Il tour indiano di Lionel Messi inizia nel caos: i tifosi infuriati lanciano i sedili dello stadio sul campo

Foto: Ansa

Il tour di Lionel Messi in India è iniziato nel caos. I tifosi hanno strappato i sedili e li hanno lanciati verso il campo dopo la breve visita dell'attaccante dell'Argentina e dell'Inter Miami al Salt Lake Stadium di Calcutta. Il campione si trova in India per un tour durante il quale prenderà parte a concerti, corsi di calcio giovanile e un torneo di padel, e lancerà iniziative di beneficenza in occasione di eventi a Calcutta, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Eecondo quanto riportato dai media indiani, il vincitore della Coppa del Mondo 2022 ha camminato intorno al campo dello stadio salutando i tifosi, ma è stato circondato da un folto gruppo di persone e se n'è andato dopo appena venti minuti.

Un video dell'agenzia stampa Ani mostra i tifosi che, per protesta, strappano i sedili in plastica dello stadio e lo lanciano sul campo e sulla pista di atletica insieme a bottiglie e altri oggetti mentre diverse persone scavalcano la recinzione che circonda il terreno da gioco.

"Messi se n'è andato in fretta, credo che si sentisse in pericolo", racconta sui social network uno dei tifosi. "Satadru Dutta, l'organizzatore principale dell'evento, è stato arrestato", ha dichiarato Rajeev Kumar, direttore generale della polizia del Bengala Occidentale. "Stiamo prendendo provvedimenti affinché questa cattiva gestione non resti impunita". L'organizzatore si è impegnato a rimborsare i biglietti venduti per l'evento. Il primo ministro dello stato del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, si è scusato con Messi e ha ordinato un'indagine sull'accaduto. "Sono profondamente turbata e scioccata dalla cattiva gestione di cui si è assistito oggi allo stadio di Salt Lake City", ha scritto Banerjee su X, che si stava recando all'evento quando è scoppiato il caos. "La commissione condurrà un'indagine dettagliata sull'incidente, stabilirà le responsabilità e raccomanderà misure per prevenire simili episodi in futuro". La Federazione calcistica indiana ha dichiarato di essere "profondamente preoccupata" e ha preso le distanze dall'evento: "Si è trattato di un evento privato organizzato da un'agenzia di pubbliche relazioni".



Gli stati del Bengala Occidentale, del Kerala e di Goa vantano da tempo un'ampia base di tifosi di calcio in un'India dominata dal cricket. Il goleador argentino Diego Maradona ha visitato Calcutta due volte e nel 2017 ha inaugurato una statua che lo raffigura mentre tiene in mano la Coppa del Mondo, alla presenza di migliaia di tifosi.

Messi, che nel 2011 giocò un'amichevole al Salt Lake Stadium in cui l'Argentina sconfisse il Venezuela per 1-0, oggi ha inaugurato a Calcutta una statua di se stesso alta 21 metri.