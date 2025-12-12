Integralismo islamico, la profezia di Funari in tv: "Verranno a farci fuori"

Valerio Castro 12 dicembre 2025 a

a

a

Due anni prima delle Torri Gemelle e della tragica stagione del terrorismo islamista che ha sconvolto l'Occidente, Gianfranco Funari aveva previsto tutto. Il conduttore televisivo scomparso nel 2008, il primo a dare una pennellata pop alla politica in tv, nel '99 era ospite di Daniele Luttazzi nel programma Barracuda, allora in onda su Italia 1. Si parla dell'integralismo e islamico e Funari non ha alcun dubbio: "È una grossa minaccia per l'Occidente. Stanno facendo fuori i cattolici là, quando li hanno finiti vengono qua", afferma con il consueto stile schietto e senza filtri. Un'intervista che, col senno di poi, potremmo definire profetica. Il video scovato da Andrea Cassani:



