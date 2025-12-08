Mattino Cinque, Capezzone: "L'unica ricetta liberale". Cosa ci dicono i dati dell'economia

08 dicembre 2025 a

Con l'inflazione sotto controllo, un'occupazione ai massimi e un maggior reddito disponibile, i consumi delle famiglie potrebbero finalmente registrare un miglioramento a dicembre. Tra il 2019 e il 2025 sono cresciuti solo dello 0,8%, ma il buon andamento delle vendite durante la Black Week ha generato un giro d'affari di 5 miliardi di euro, +20% rispetto all'anno scorso. L'Ufficio studi Confcommercio rileva che il monte delle tredicesime destinato ai consumi sarà di 49,9 miliardi di euro (+2,4 miliardi sul 2024), con una spesa media a famiglia di 1.964 euro (+53 euro). Se ne parla nel corso di Mattino Cinque il programma di Canale 5 in onda lunedì 8 dicembre. Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, osserva che i dati di ottobre "sono andati meglio di settembre, e il Black Friday di quest'anno è andato il 20% meglio del Black Friday dell'anno scorso e per tradizione, quando il Black Friday va bene, anche il Natale va bene", Insomma, non è che se un consumatore spende a novembre, non lo fa anche il mese successivo. Tutt'altro.

In questo contesto, come sta la nostra economia e quali sono gli scenari? Questi dati rappresentano, seppur fotografando un segmento limitato, vanno letti come "un elemento positivo" che è agli atti, spiega Capezzone, "io non me l'aspettavo, ma c'è e lo dice Confcommercio. I dati sull'occupazione vanno molto bene, la disoccupazione è bassa, ma c'è un elemento di preoccupazione, inutile girarci". A cosa si riferisce? "Gli stipendi sono fermi, sono 30 anni che è così, la gente non ha spazio di risparmio e deve molto faticare per consumare. C'è una sola ricetta liberale", conclude Capezzone, "ed è tagliare le spese e tagliare le tasse."