Christian De Sica: "Così ho scoperto la mia terza sorella", il video irresistibile

Vittorio De Sica genio del cinema riconosciuto in tutto il mondo, e anche irresistibile tombeur de femmes. Sono noti vari aneddoti sulla doppia vita familiare portata avanti in parallelo, con i figli avuti dalla prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone, e dalla seconda, l'attrice spagnola María Mercader. Ma Christian De Sica in questo memorabile intervento al Maurizio Costanzo Show racconta dettagli inediti, ironici e al contempo affettuosi, del singolare ménage del padre svelando in modo irresistibile la scoperta della "terza sorella"... Buona visione.