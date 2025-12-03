Raimo-Borghi, guerre stellari da Parenzo sull'editore censurato: "Cambio pianeta

Gianni Di Capua 03 dicembre 2025 a

Guerre stellari a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Si parla della polemica per l'esclusione dell'editore Passaggio al bosco dalla kermesse Più Libri Più Liberi. Christian Raimo, scrittore ed ex consigliere municipale di Roma, difende strenuamente quella che invece Claudio Borghi, della Lega, considera una censura perpetrata da chi promuove la libertà, almeno a parole. Un paradosso.

Raimo sostiene che un festival deve porsi il problema di "chi è l'editore, io tante volte me ne sono andato da una trasmissione perché le regole democratiche non sono state rispettate. Preferisco che quelle regole democratiche vengano rispettate dall'ospite che mi ha invitato."

Allo scrittore, collegato con alle spalle un curioso sfondo "spaziale", replica Borghi: "Lei può tranquillamente decidere di andarsene da una trasmissione anche perché non gradisce il look delle persone che stanno al tavolo. La questione è un'altra". Raimo a quel punto inizia a ripetere: "I nazisti hanno spazio in questa società per lei? I nazisti devono avere spazio?".

La domanda reiterata a gran voce impedisce al leghista di rispondere ma Borghi trova spazio per una battuta: "Mandategli a Darth Vanner. È Inutile, si sta allontanando in qualche galassia lontana...", ironizza sull'ambientazione siderale del collegamento di Raimo. Il quale insiste: "I nazisti devono avere spazio?". "Ma i nazisti non esistono più. E se per caso c'è uno che è un fanatico... Se uno è un fanatico nostalgico di Nerone che facciamo?". Argomentazioni che fanno infuriare Raimo che annuncia di "andare in un altro pianeta" e chiude il collegamento...