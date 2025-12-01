La famiglia nel bosco e l'ideona di Ilaria Salis: casa gratis per tutti

Foto: LaPresse

La vicenda della "famiglia del bosco" di Palmoli divide l'opinione pubblica e la politica, in una vicenda complessa che solleva interrogativi fondamentali sull'educazione dei propri figli, sui modelli di vita non convenzionali e via dicendo. Ognuno può trarre insegnamenti e spunti dalla vicenda che tutti sperano possa risolversi senza troppe ripercussioni per i bambini della coppia anglo-australiana che al momento sono in una casa famiglia. Non stupisce la morale che ne viene tratta da Ilaria Salis, l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. "Sono contenta che la cosiddetta 'famiglia nel bosco' di #Palmoli abbia infine ottenuto un’abitazione, a titolo gratuito e adeguata ai suoi bisogni. La vicenda dimostra che, al di là di stravaganze, doppi standard e strumentalizzazioni, se la Politica decide davvero di occuparsi dei problemi reali – come il disagio abitativo, che in Italia riguarda milioni di persone e famiglie – allora le soluzioni si trovano", scrive su X.

L'ex detenuta in Ungheria travolta dalle polemiche per l'occupazione abusiva di una casa a Milano, sostiene che il modello della "famiglia del bosco" andrebbe esportato a tutti: chi vive in una condizione di disagio abitativo dovrebbe avere una casa adeguata. "Il problema è che, di solito, questo interesse non c’è. Senza un tornaconto da sfruttare, la Politica non agisce. Se è stato possibile intervenire per quella famiglia, allora la Politica deve assumersi la responsabilità di lavorare affinché TUTTE LE PERSONE E TUTTE LE FAMIGLIE che vivono in condizioni di disagio abitativo possano avere accesso a un’abitazione salubre e adeguata ai propri bisogni", è la formula Salis...

"La famiglia avrà in comodato d'uso per 3 mesi quella casa (messa a disposizione da un privato e non dalla "politica"), il tempo necessario per effettuare i lavori necessari nella loro abitazione. Ma tu, quando senti odore di "casa gratis" sbrocchi e scrivi caz**te", le scrive un utente di X che esemplifica lo spirito di tanti.