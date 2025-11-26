Belen Rodriguez, il video che preoccupa i fan. "Avevo preso dei calmanti"

Foto: Ansa

Il video dell'intervista, sul palco di un teatro, di Belen Rodriguez ha avuto una grande visibilità: la showgirl argentina è apparsa confusa, provata, il suo eloquio incerto. Immagini che hanno fatto stupito e preoccupato tanti fan e utenti dei social. Rodriguez non si è nascosta, e ha scelto di parlare in prima persona con una sorty video sul suo profilo Instagram. "Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio", ha detto. "Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro. E posso garantire che non è vita".

La showgirl argentina spiega che la sera dell'intervista si trovava da sola, senza i figli: "Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… poi ne ho preso un altro e poi un altro. Il risultato è stato un rinco**ionimento importante". E ancora: "Non è stato bello per me rivelarmi così", ha confidato ai follower.