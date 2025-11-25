Brigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale: come sta l'attrice

25 novembre 2025 a

L'attrice Brigitte Bardot, 91 anni, è stata nuovamente ricoverata in ospedale a Tolone per problemi di salute, come riportato dalla stampa locale della Provenza. Bardot resta sotto osservazione medica, mentre i fan e gli estimatori seguono con apprensione le notizie sulla sua salute.

Si tratta del secondo ricovero per la diva del cinema francese nel corso di questo autunno. Già lo scorso ottobre, Bardot aveva dovuto lasciare la sua residenza di Saint-Tropez per ricevere cure nello stesso ospedale. All'epoca, l'attrice aveva subito "un intervento chirurgico legato a una malattia seria", tornando a casa dopo 2 settimane. In precedenza, erano circolate sui social notizie infondate sul suo decesso. La stessa Bardot aveva smentito categoricamente, dichiarando su X: "Sto bene. Non so chi abbia inventato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di ritirarmi". Lo scorso 1° ottobre l'attrice ha pubblicato il suo libro "Mon BBcédaire", edito da Fayard, nel quale si racconta senza filtri, esprimendo il suo punto di vista sulla società contemporanea e sulla situazione della Francia.