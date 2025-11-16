Sinner da Fazio: "Per un italiano vincere in Italia...". La risposta alle critiche

Foto: X CTCF

Fresco di bis alle ATP Finals di Torino in virtù della netta vittoria sull'eterno rivale Carlos Alcaraz, Jannik Sinner appare nello studio di Fabio Fazio. "Sono molto contento di questo torneo ma soprattutto di avere un tifo del genere ovunque vada e comunque vada, perché non è che si vince sempre... Sono molto contento di dare qualcosa di bello", afferma il campione di tennis a Che tempo che fa, sul Nove.

Sinner da impazzire, Alcaraz travolto in due set. Meloni: "Orgogliosi di te"

Vincere a Torino è una sensazione diversa, sottolinea il conduttore. "Sì, onestamente per tanti fattori perché è l'ultimo torneo dell'anno, che si gioca contro i migliori otto dell'anno. E per me che sono italiano, giocare davanti al pubblico italiano... è stata una settimana incredibile - continua Sinner - Ho sempre giocato ad altissimo livello, sono partito bene in questa settimana e finire con questa energia... Ti godi sempre anche di più le vacanze dopo".

L'azzurro ha ringraziato il suo team e parlato della rivalità con Alcaraz: "Vedo più lui che la mia famiglia", ha detto riguardo alle tante finali giocate.