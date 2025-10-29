Cerca
Ranucci criticato pure dal Corriere della Sera: quando Report sbaglia sull'audio di Sangiuliano

Foto: Lapresse
Dopo Repubblica anche il Corriere della Sera rimette in riga Sigfrido Ranucci sulla questione dell’audio del caso di Gennaro Sangiuliano e l'ammissione sulla relazione con Maria Rosaria Boccia. A prendere la penna è Goffredo Buccini, per un articolo dal titolo: “Ranucci, l'audio un errore e il coraggio di ammetterlo”. “Resta uno strappo, difficile da rammendare perché svela l’anima di un essere umano con un nome e un cognome, Federica Corsini. Da quel viva voce - scrive Buccini - è rimasta una ferita viva, che ora è tornata a zampillare polemica politica per la multa comminata dal Garante della privacy a Report. Una baruffa forse inutile, come tutte quelle in cui ciascuna fazione resta sulla propria sponda”. 

 

 

Ed ecco la fulminata nei confronti del conduttore di Report: “Chi invece potrebbe ben contribuire a una più decente convivenza civile è proprio Ranucci. La privacy è materia in cui quasi nessun giornalista può impartire lezioni, potendogli sempre accadere, persino in buonafede, di ledere dignità e immagine altrui. La galleria è infinita. Ma proprio un giornalista coraggioso e ascoltato come il conduttore di Report avrebbe la forza di ammettere uno sbaglio, aiutandoci - sottolinea Buccini sul quotidiano milanese - così a fare un passo verso la tutela delle persone terze in quella giostra convulsa che può diventare la cronaca. Ne usciremmo tutti più credibili, lui e noi”.

 

