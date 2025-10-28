Lo stato delle cose, Cerno inchioda Ranucci: “Basta con la libertà di stampa solo per chi è di sinistra”

Foto: Rai

Gianni Di Capua 28 ottobre 2025 a

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è stato ospite della puntata del 27 novembre de Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai3. Il tema di discussione nel confronto con Carlo Calenda, leader di Azione, sono le ultime uscite di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report: “È preoccupantissimo, nel senso che comunque questo tema della libertà di stampa è usato da un pezzo della stampa per scrivere quello che vogliono. Oggi, finito il momento della grande solidarietà, Ranucci ha attaccato i nostri giornali e il mio editore perché – segnala Cerno - abbiamo scritto degli articoli che in maniera documentata contestano alcuni aspetti delle sue inchieste. Per cui ha affermato che la libertà di stampa, quando la fa lui, come quando la fa Repubblica, ed è un ambiente che conosco, è libertà. Quando la fanno gli altri è fascismo, è amichettismo, è manganello, ha usato il termine manganello”.

Ranucci torna a frignare per Report e dà la colpa al nostro editore

Poi Cerno continua: “E’ andato in Parlamento a dire queste parole, sostenendo la tesi che sostiene Calenda, cioè che in questo paese se tu sei di sinistra la libertà è sacra e ce l'hai tu e basta. E la verità è che Repubblica può permettersi di avere un editore che va con Donald Trump dagli arabi e nessuno lo dice, nello stesso tempo può scrivere quello che vuole della politica italiana, facendo finta che è l'unica voce libera, gli altri sono fascisti”.