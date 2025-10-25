John Elkann docente dei ragazzi in difficoltà, la messa in prova per la frode fiscale

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 25 ottobre 2025 a

a

a

John Elkann "docente e tutor" di ragazzi in difficoltà per dieci mesi. Questa la "messa alla prova" che, se andrà a buon fine, permetterà al rampollo della famiglia Agnelli di evitare le contestazioni che gli muove la Procura di Torino nell’inchiesta sull’eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. Lo riporta il Corriere della sera. Elkann lavorerà negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile "Maria Ausiliatrice" per 30 ore settimanali che passerà insegnando a giovani fragili in sinergia con alcuni centri salesiani. In sintesi, li aiuterà nell'orientamento preprofessionale come l'avvicinamento al mondo del lavoro.

#iltempodioshø

Nel documento che contiene i termini della messa in prova vengono esplicitati anche gli obblighi dell'ad di Exor che avrà un referente organizzativo e dovrà sottostare a orari e direttive. Questo piano ora dovrà passare al vaglio del gip, che non sembra a rischio anche perché il progetto ha avuto parere favorevole dai pm titolari dell’inchiesta. Si decide in udienza lunedì.