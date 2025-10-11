Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Calenda all'attacco di Elkann (sabato 11 ottobre)

11 ottobre 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 11 ottobre. John Elkann "non ha oggettivamente le capacità gestionali per rimanere al vertice. Forse gli altri azionisti dovrebbero farlo ragionare e chiedergli un cambio". Carlo Calenda va all'attacco lancia in resta del presidente di Stellantis e di Ferrari con una serie di slide su Instagram in cui inanella "tutti i fallimenti" della sua gestione, lanciando l'hashtag #ElkannOut.