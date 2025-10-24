Elkann vende Repubblica a Kyriakou? Schlein disperata: "Serve un editore che sostenga la sinistra"

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 24 ottobre 2025 a

a

a

Terrore al Nazareno per la possibile vendita di Repubblica e la Stampa. A raccogliere le preoccupazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, è il Foglio che attribuisce alla leader dem allarmati virgolettati: per “una cessione pericolosissima” del gruppo Gedi che può “indebolire ulteriormente la sinistra”. Pertanto, è lo sfogo di Schlein con i suoi, si tratta di una “vendita che va evitata” magari coinvolgendo imprenditori e finanzieri legati alla sinistra.

Gualtieri apre alla rete dei sindaci: "Bene il progetto dei civici, il Pd ha bisogno di alleati"

Le indiscrezioni danno per sicura la vendita dei quotidiani del Gruppo Gedi - Repubblica e La Stampa - all’editore e armatore greco Kyriakos Kyriakou, stimato da John Elkann. I dem temono la vicinanza del possibile acquirente con ambienti conservatori mentre Schlein lamenta che “i Tg Rai impaginano ormai l’Italia di Meloni” e manca “un editore che sostenga la sinistra".

Pd, oggi il battesimo per la corrente riformista che ha abbandonato Bonaccini

Come detto, il Foglio rivela che nel Pd si pensa a un piano B: infatti "c’è chi ha suggerito di chiedere aiuto a Giovanni Ferrero o a Leonardo Maria Del Vecchio. Le figure a cui ha pensato Schlein sono Carlo Feltrinelli e Brunello Cucinelli". Insomma un cavaliere bianco per Repubblica e per la sinistra...