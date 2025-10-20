Pd tra Ranucci e caso Hannoun, Cerno a Bonaccini: "Due pesi e due misure". Il confronto da Giletti

Foto: Rai3

Luigi Frasca 20 ottobre 2025

Si parla anche dell'odio ProPal e del ruolo di Mohammad Hannoun, il palestinese al centro delle inchieste de Il Tempo sulla rete legata a Hamas in Italia, nella puntata de Lo stato delle cose di Massimo Giletti, il programma in onda su Rai3 lunedì 20 ottobre. Con il confronto tra il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. Sulla bomba esplosa davanti a casa del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, il dem spiega di aver apprezzato le parole di Francesco Storace "quando ha detto: volete fare una cosa di solidarietà davvero, fattiva? Ritirate tutti le querelle che avete fatto a quest'uomo". Sul tema Gaza, Bonaccini torna sulla polemica tra Elly Schlein e Giorgia Meloni proprio su Ranucci. La premier ha detto "che la sinistra in Italia è più fondamentalista di Hamas, io che sono un uomo orgogliosamente di sinistra, mi sono offeso, anzi mi sono indignato e persino inca**ato, perché io ho sempre definito e abbiamo sempre definito Hamas terroristi e assassini", attacca Bonaccini.

La parola passa a Cerno che racconta la sua esperienza diretta: "Sono stato direttore dell'Espresso per molto tempo, un giornale di sinistra che faceva e fa inchieste, dove tanti colleghi sono sotto scorta e le minacce sono quotidiane. Oggi dirigo Il Tempo e vengo considerato di destra e ho scoperto che alcune cose che dico e che dicevo anche prima vengono prese diversamente", afferma il direttore. "Sto anche facendo un gioco, di ripetere frasi esattamente identiche a quelle che dicevo prima per vedere l'effetto". Che ovviamente è diverso, effetto dei pregiudizi verso la persona. Cerno riconosce a Bonaccini di essere chiaro, a differenza di Schlein: "Con Il Tempo, sto facendo un'inchiesta da due mesi che chiede soltanto una cosa al centrosinistra", ossia di fare chiarezza su "alcune figure legate a Hamas" che hanno partecipato a manifestazioni pubbliche con esponenti di alcuni partiti di centrosinistra. "Abbiamo pubblicato fotografie a eventi pubblici dove queste persone legate a Hamas, espulse da alcuni paesi, messe nelle blacklist dall'America da Biden e Obama, frequentano eventi pubblici con alcuni partiti del centrosinistra, ce n'è anche una che riguarda il Pd, io ancora sto aspettando una risposta".

Insomma, il punto è chiaro: "Sto aspettando che queste parole" di solidarietà "siano realtà, sto aspettando questa attenzione bipartisan alle minacce che abbiamo ricevuto, alle querele temerarie, in media due al giorno che arrivano dal centrosinistra" contro Il Tempo. Insomma, "in Italia esistono due imprese e due misure, se alcune cose si fanno a sinistra si possono fare, se si fanno per un altro motivo, con un'altra libertà non si possono fare. Questa è la verità", afferma ancora Cerno.