Melania Trump: "Canale diretto con Putin". La first lady in prima linea per i bambini ucraini

Foto: Ansa

Tommaso Manni 11 ottobre 2025 a

a

a

"Otto bambini sono tornati alle loro famiglie nelle ultime 24 ore". Lo ha annunciato alla Casa Bianca Melania Trump, dopo aver spiegato di avere aperto "un canale di comunicazione" con Vladimir Putin sulla vicenda dei bambini ucraini portati via alle loro famiglie dai russi durante la guerra. "Abbiamo concordato di cooperare gli uni con gli altri nell'interesse di tutte le persone coinvolte in questa guerra", ha detto ancora la first lady, spiegando che la comunicazione è stata aperta dalla lettera che lei ha fatto consegnare a Putin da suo marito Donald Trump durante il vertice dei due leader lo scorso agosto in Alaska. "Lui mi ha risposto per scritto - ha rivelato parlando di Putin - segnalando la disponibilità di dialogare con me direttamente e indicando dettagli riguardo ai bambini ucraini che si trovano in Russia".

La first lady ha poi spiegato che suoi rappresentanti stanno lavorando direttamente con il team di Putin per riunire i bambini separati dalle loro famiglie, riporta il sito di Abcnews. "La Russia ha dimostrato una disponibilità a mostrare informazioni dettagliate e oggettive riflettenti l'attuale situazione", ha detto ancora la moglie di Trump, che è nata 55 anni fa in Slovenia, allora ancora parte della Jugoslavia. La first lady ha aggiunto che le è stato consegnato un "rapporto dettagliato" degli otto bambini tornati alle famiglie, con informazioni che sono state verificate e confermate dal governo americano. "Questa è un'iniziativa importante per me", ha detto ancora spiegando che piani "sono in corso" per riportare altri bambini alle loro famiglie. "Lo spirito di un bambino non conosce confini o bandiere, dobbiamo proteggere un futuro per i nostri figli che sia ricco di potenzialità, sicurezza e libertà, un modo dove i sogni siano realizzate invece che fatti sparire dalla guerra", ha detto.

Melania Trump ha fatto sapere inoltre di avere un canale di comunicazione aperto con Vladimir Putin per la situazione dei bambini ucraini dalla Russia nella guerra in Ucraina. "Il presidente Putin e io abbiamo aperto un canale di comunicazione riguardo al benessere di questi bambini", ha detto la first lady parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, spiegando che questo canale è stato aperto con la lettera che ha fatto consegnare da Donald Trump al presidente russo durante il loro summit in Alaska lo scorso agosto.