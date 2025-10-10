Porta a Porta, Cerno si scontra con Bonelli: “Mi vergogno dei fischi agli ebrei e delle bandiere di Hamas nelle manifestazioni”

Foto: Rai

Tommaso Manni

La puntata del 9 ottobre di Porta a Porta su Rai1 è stata ovviamente incentrata sull’accordo di pace per Gaza firmato tra Israele ed Hamas. Nel corso della trasmissione condotta da Bruno Vespa è andato in scena uno scontro tra Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, e Angelo Bonelli, leader di Avs. “Io - esordisce con il suo discorso Cerno - mi sono vergognato più volte di vivere in questo Paese in questi mesi, mi sono vergognato che mentre fortunatamente gli Stati Uniti d'America e fortunatamente una parte della politica italiana si ostina a non comprendere chi sia Donald Trump, cioè a dare un giudizio di Trump frettoloso, retorico, per cui sarebbe questo pazzo, quando non lo è, ha continuato in una via politica e diplomatica difficilissima, Israele ha tenuto fermo il punto e ha esagerato su certe cose? Vediamo se ha esagerato, nel senso poi vedremo, dopo la tregua che cosa è successo veramente, mentre l'Europa e l'Italia in particolare è entrata in una grande propaganda”. “In che senso cosa è successo veramente?”, si inserisce Bonelli.

Cerno prosegue: “Vedremo esattamente le prove, vedremo quanti aiuti sono entrati, chi li ha presi, vedremo i fatti. Io so di aver vissuto in un Paese dove una signora, di nome Francesca Albanese, ha fatto ridere un teatro dicendo a un sindaco che lui non doveva permettersi di ricordare gli ostaggi da liberare di Israele, cioè un teatrino nazista degli anni trenta con gli applausi dei simpatizzati del suo partito. Ho visto le piazze dell'università prese in mano da militanti fanatici che sono più Hamassisti di Hamas, più realisti di Hamas. Per cui Hamas si ferma a firmare, Hamas si ferma e tratta con Trump, mentre voi siete nei teatri ad applaudire l'antisemitismo militante di questa signora. Allora, io in un Paese dove ridono nei teatri degli ebrei non ci voglio vivere, se lei va in piazza con loro ci vada lei, perché io mi vergogno. Spero che Trump diventi presidente dell’Unione europea, al posto di Ursula von der Leyen”.

Riprende la parola Bonelli: “Lei ha fatto un’affermazione grave, che quello che è successo a Gaza non è vero. Lei non ha argomenti e urla Cerno. Lei si può vergognare di quello che ritiene opportuno, io faccio quello che ritengo opportuno, ma lei non può alterare la storia, la documentazione, ovvero lei ha detto una cosa molto grave prima, lei ha detto che quello che stiamo vedendo da Gaza, lei alla fine vuole vedere se è vero, cioè in sintesi, quello che abbiamo visto prima, non è vero, ma lei non può fare questa manipolazione. Perché l'ONU è un'organizzazione terroristica per lei, l'ONU è un'organizzazione terroristica? Ma vede che lei non ha argomenti, lei non mi fa parlare perché non ha argomenti, di questo lei si dovrebbe vergognare. L’ONU ha detto che ci sono stati decine di migliaia di morti, 5.000 bambini con arti amputati e lei viene qui in televisione nel servizio pubblico a dire che è tutto fatto, ma si vergogni lei!”. “Vedremo tutto Bonelli, io non ho detto quanto dice lei. Lei risponda della sua piazza e dei suoi fischi e delle risatine nei teatri. I terroristi di regime con le bandiere in piazza a Roma, le bandiere del suo partito giravano con quelle di Hamas a Roma, lei aveva le bandiere di Hamas nel suo corteo”, la fulminata finale di Cerno all’esponente dei Verdi.