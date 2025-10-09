Francesca Albanese, la gaffe sugli "sfaticati napoletani" scatena la bufera

Foto: Lapresse

Non si placano le polemiche su Francesca Albanese. Dopo il commento equivoco sulla senatrice Liliana Segre, definita “non lucida” sull’antisemitismo, la relatrice speciale Onu per i territori della Palestina è incappata in un’altra gaffe. Stavolta la paladina delle piazze ProPal ha rispolverato un vecchio stereotipo sui napoletani: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare”, ha detto nel corso di un evento pubblico. E pensare che di recente ha ricevuto anche la cittadinanza del Comune di Napoli.

Il post di Forgione

Angelo Forgione, stimato scrittore e meridionalista napoletano, ha replicato con un post alla battutaccia di Albanese, che peraltro è originaria di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. “Dispiace vedere Francesca Albanese mettere un becero stereotipo sui napoletani dentro un argomento drammatico come la tragedia palestinese - ha scritto Forgione sul suo profilo Facebook -. Dalla commozione alla risata in un amen”. Poi l’arguta riflessione: “Magari è troppo coinvolta nella sciagura mediorientale per avere la sensibilità di capire che la disoccupazione meridionale è altro tipo di dramma su cui non è il caso di scherzare. - ha puntualizzato lo scrittore - Forse conosce meglio Gaza di Napoli, e non sa che gli impiegati napoletani si svegliano presto esattamente come quelli di Milano, dove gli emigranti partenopei sono tanti e fanno pure la fortuna dei capi del personale che ne apprezzano la proverbiale brillantezza”. Poi la chiosa ironica: “Forse neanche sa, la Albanese, che se a Milano c’è più gente impiegata, e quindi più gente che si sveglia all’alba, a Napoli cè n’è più che a Milano a lavorare di notte nella ristorazione, talvolta senza contratto e con paghe da fame. Già, la fame, quella che si rischia di soffrire a Milano se si prova a sedersi a un ristorante dopo le ventidue”.

La reazione degli utenti

Il post ha generato centinaia di reazioni. Qualcuno ha commentato con ironia, altri hanno bacchettato Albanese. “Avere ragione su un determinato argomento, purtroppo, non la rende immune dal compiere altri scivoloni - ha commentato un utente -. Quest'ultimo si aggiunge a quello nei confronti del sindaco di Reggio Emilia e sull'abbandono degli studi televisivi al solo nominare il nome di una personalità come la Senatrice Liliana Segre”. Già.