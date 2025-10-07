Meteo, “situazione rassicurante”. Sottocorona, cosa succede con le piogge sull'Italia

Foto: La7

Uno spiraglio per la fine di questo “inverno” anticipato? A fare il punto della situazione sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega per il suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di oggi è in qualche modo rassicurante dal punto di vista delle piogge o dei fenomeni, perché le nuvole più intense sono piuttosto lontane, qualcuna passa sull'Italia, ma c'è una zona abbastanza vasta, effetto dell'alta pressione, che non consente né la formazione né l'ingresso di nuvole particolarmente intense. Ma qualcosa c’è”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, martedì 7 ottobre, ancora una volta, come era stato ieri, qualche pioggia sulle zone del sud, Puglia, Molise, i versanti ionici. Sono piogge di scarsa consistenza, sicuramente non forti. Riguardano appunto il sud peninsulare, parte della Sicilia, poi si sale fin verso le zone del Molise. Sul resto del Paese situazione assolutamente tranquilla. Domani, mercoledì 8 ottobre, queste eventuali piccole piogge scompaiono quasi del tutto a sud, rimane un millimetro o due di pioggia, non si va oltre questo. Ci sarà un cielo nuvoloso, un po' grigio, ma di piogge sostanzialmente ben poco. C’è qualcosa che si avvicina alla Sardegna, infatti nella giornata di giovedì 9 ottobre al sud scompaiono quasi del tutto le piogge, però un po' su tutte le regioni qualche nuvola c'è, quindi un tempo non perfetto. Qualche pioggia su Sardegna, Corsica, Liguria, Alta Toscana e poi questa zona che prende Alta Lombardia, Trentino, Alto Veneto, ma a parte qualche fenomeno localmente intenso in Sardegna per il resto non c'è molto, non sono precipitazioni intense”.

Infine Sottocorona completa un focus sula situazione delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Non altissime, però tendono e tentano di risalire un poco prima sui versanti tirrenici che su quelli adriatici. Al nord non ci sono molte variazioni. Nella giornata di domani qualche leggero aumento sulle zone dell'Emilia Romagna, in parte della Lombardia, ma può essere un grado, l'oscillazione di un grado poi dipende anche dalle situazioni locali, quindi non è sicuramente molto significativa, questo vale in parte anche per il sud, insomma cambiamenti alla fine significativi non ce ne sono. Quindi questa ripresa delle temperature che ci aspettavamo, ci aspettiamo ancora per metà settimana, è piuttosto blanda”.