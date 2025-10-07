Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 7 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 07 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 ottobre 2025

Ariete

Giorno speciale, questa mattina alle 5:48 si forma nel vostro segno la prima Luna piena d’autunno. È una fase che fa vedere, sentire ed esprimere le cose con piu chiarezza, in modo piu intenso. Con questa Luna si prendono decisioni, nascono bambini, attrazioni fisiche. È un faro interiore, un riflettore, che parla con il linguaggio delle emozioni. Avrete voglia di fare qualcosa di dirompente, non necessariamente un cambiamento.

Toro

Come avete dormito stanotte? Avete fatto sogni particolari, illuminanti? Potrebbe averli portati la Luna piena in Ariete, alle vostre spalle, grande e luminosa, profonda e intensa, importante per un percorso interiore di crescita. Potrebbe anche avvertire di possibili azioni poco sincere nei vostri confronti da parte di colleghi e di certi “amici”. Fidatevi delle vostre sensazioni, del vostro istinto. Provate a ricordare i sogni di questi giorni.

Gemelli

Progetti, prospettive, nuove amicizie. Maestri di comunicazione sarete ispirati da questa potente prima Luna piena d’autunno e sentirete forte l’impulso a esprimere ciò che provate e pensate, avrete bisogno di confrontarvi con gli amici, vecchi e nuovi. Dal segno dell’Ariete questa grande Luna infuoca le emozioni, le esalta e Marte e Mercurio in Scorpione aiutano a gestire al meglio queste travolgenti energie.

Cancro

Siete amorevolmente seguiti da Mercurio in Scorpione che stimola la fantasia e la creatività, ma i vostri avversari, che conoscono cose del vostro passato, potrebbero cercare di colpirvi nelle fragilità del vostro operato. Siate prudenti oggi, questa Luna piena in Ariete accende un faro su di voi nel vostro ambiente. Diverso il discorso se volete farvi conoscere in ambienti nuovi. Prospettive di crescita.

Leone

Arriva al momento giusto questa splendida Luna piena in Ariete, decisamente a favore delle vostre iniziative personali e della vostra ricerca di nuovi stimoli, che riesce a sottrarvi alle tensioni procurate da Mercurio e Marte in Scorpione. Cresce in voi il desiderio di nuove avventure, di viaggiare, di andare lontano, di espandervi anche con la mente. Potrebbero anche arrivare nuovi amori.

Vergine

Trasformazione. Il faro potente di questa grande Luna piena in Ariete fa piazza pulita di idee vecchie e superate, di compromessi inutili. Lasciatevi andare a questa benefica pulizia. Tagliate quello che non funziona più, riprendetevi gli spazi che vi appartengono. Arriveranno novità che trasformeranno la vostra vita. Liberatevi anche di vecchie paure e seguite il fresco vento del rinnovamento.

Bilancia

Nei giorni di Luna piena emozioni e percezioni si amplificano e oggi con questa gigantesca Luna piena in Ariete, segno dei vostri rapporti stretti, non è certo una fase tranquilla, ma potrebbe avere il merito di risvegliare dal sonno persone che si sono adagiate in una comoda routine, di farvi percepire con chiarezza quello che nei vostri rapporti non funziona più. Ma potrebbe, specialmente per chi è solo, far nascere passioni improvvise.

Scorpione

Benefica riorganizzazione. Grande e suggestiva questa Luna piena in Ariete, la prima dell’autunno, che influenza il vostro lavoro e la salute e mette in luce tutto quello che non funziona e che dovreste risolvere. Ma la stessa luminosa Luna riesce anche a dare prorità ai desideri piu segreti, all’amore, al sogno di un figlio, o di una nuova casa, a migliorare la qualità vita, a ritrovare il giusto ritmo.

Sagittario

Grande ripresa. Come segno di fuoco siete direttamente coinvolti e gratificati da questa grande Luna piena in Ariete, incredibilmente bella per l’amore, imbattibile anche per le questioni d’affari. Riconoscimenti in arrivo, siete più energici e fortemente decisi a difendere i vostri spazi, ristabilire i confini, non sopportate più le invasioni di campo. Un raggio fa luce su un’occasione romantica, sul desiderio di un figlio.

Capricorno

La casa, le radici. Forse dovreste dare la precedenza alla famiglia, figli, nipoti o altri parenti. Questo tocca la grande, luminosa, Luna piena in Ariete. Voi stessi sentite il bisogno di allontanarvi dal mondo esterno e rilassarvi piacevolmente nella vostra casa. Magari state proprio cercando una casa, o state organizzando un trasloco con la famiglia. Questa Luna, con il suo raggio potente, dà la spinta giusta per cambiare strada. Liberi da Plutone, giro di boa.

Acquario

Avete lanciato iniziative, ricevuto proposte, avete guadagnato. Ci sapete fare, sapete come rendere incisiva la comunicazione. Riuscite a smuovere le acque con intelligenza, siete originali e innovativi nel dialogo, nel confronto. Riuscite a ispirare chi vi ascolta o vi legge. E i riscontri arrivano, analizzateli senza fretta. Anche in amore fatevi sentire, soprattutto se siete in attesa di una risposta. Colpi di fulmine.

Pesci

Questa grande Luna piena vi emoziona e vi invita a fare bilanci, a investire bene le energie, coltivando solo ciò che vi arricchisce e vi appaga. Preparate quel che serve anche finanziariamente per un futuro cambiamento. Entrano soldi. Se siete in fase di trattative tenete il punto. Marte e Mercurio in Scorpione sono ottimi alleati. Rapporti chiari, anche personali. È ora di chiudere con situazioni che non meritano.