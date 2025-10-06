Fancesca Albanese, l'ultimo oltraggio: "Italiani ottusi e ignoranti. La vera data da ricordare..."

Foto: Rete 4

Gianni Di Capua 06 ottobre 2025 a

a

a

La data da ricordare non è il 7 ottobre, quella dell'attacco brutale di Hamas a Israele e la cattura di ostaggi civili che ha scatenato la dura reazione dello Stato ebraico e la crisi di Gaza. Francesca Albanese, la controversa relatrice per le Nazioni Unite sulla Palestina, in una intervista a 4 di Sera, su Rete 4, afferma che sarebbe più giusto ricordare il 9 ottobre. Il motivo lo spiega così. Albanese è chiamata a commentare lo striscione sul "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese" che era in testa al corteo Pro Gaza di Roma. "Non mi sembra giusto, non mi sembra corretto, nel senso che la resistenza palestinese ha almeno 60 anni, quindi mi sembra una provocazione", dice la relatrice.

Cari Albanese & Co. Il vero problema sono i palestinesi

"Dal punto di vista legale" tutto "è cominciato il 9, quando è stato eseguito l'ordine di affamare Gaza, di tagliare i viveri". Poi offende gli italiani. Il nostro è un Paese "abbastanza ottuso, ignorante su quella che è la resistenza dal punto di vista del diritto nazionale, e dove c'è una ignoranza della storia palestinese, della resistenza del popolo palestinese che è stata soprattutto pacifica, in parte armata e occasionalmente violenta. Il 7 ottobre, è stata violentissima", dice all'inviata del programma condotto da Paolo Del Debbio.