Ilaria Salis in difesa di Greta Thunberg: "Umiliata con la bandiera israeliana", cosa trapela dal carcere

"Giunge notizia che Greta Thunberg è stata umiliata, avvolta in una bandiera israeliana, costretta a baciarla, e sadicamente esibita come un trofeo dai suoi carcerieri in Israele. Gli attivisti e le attiviste della Flotilla sono stati - e molti lo sono ancora - detenuti illegalmente, in condizioni indecenti, con poco cibo e poca acqua, sottoposti a maltrattamenti e vessazioni". Lo scrive su facebook l'europarlamentare Ilaria Salis (Avs). che aggiunge: "Questo orrore è la quotidianità di migliaia di prigionieri palestinesi, rinchiusi in detenzione amministrativa, cioè senza processo. Seguiamo con apprensione e solidarietà ogni notizia che arriva e manteniamo alta la pressione sulle diplomazie. Resistere, resistere, resistere. Siamo con voi e non lasceremo indietro nessuno!".

A quali notizie si riferisce Salis? Il Guardian spiega che Greta sarebbe detenuta in condizioni definite "dure" da parte delle autorità israeliane. L'attivista avrebbe anche raccontato di aver sviluppato "eruzioni cutanee" che sospetta siano state causate "dalle cimici dei letti" e ha aggiunto "detto di essere rimasta seduta per lunghi periodi su superfici dure". The Times of Israel spiega inoltre che dall'organizzazione di assistenza legale Adalah, che rappresenta gli attivisti della Global Sumud Flotilla, emerge che Thunberg e un'altra attivista sono state filmate mentre erano in piedi davanti alle bandiere israeliane dopo essere state arrestate. Numerosi attivisti hanno denunciato agli avvocati dell'organizzazione di aver subito maltrattamenti, di non aver ricevuto cibo e acqua a sufficienza, alcuni hanno raccontato di essere stati presi a pugni durante l'intercettazione e la detenzione e di essere stati lasciati seduti in ginocchio al sole per ore giovedì, prima di essere condotti a un'udienza del tribunale dell'autorità per l'immigrazione.