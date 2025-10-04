Guerriglia a Roma, Paragone sbugiarda la sinistra: "E parlano del pericolo fascista"

04 ottobre 2025 a

"La democrazia in Italia sta benissimo e l'abbiamo visto nelle piazze". Gianluigi Paragone nel giorno della grande manifestazione ProPal, sfociata in violenze di piazza, ribalta i teoremi della sinistra che ciancia di derive autoritarie. "Abbiamo delle forze dell'ordine che sono altamente professionali e ancora con grandissima professionalità stanno affrontando dei veri e propri guerriglieri dell'antisistema", dice il giornalista ed ex parlamentare a 4 di sera, su Ret 4.

I black block sono stati "espulsi dal corteo, ma attenzione: quella roba lì c'è e lo dico perché quando sottovalutiamo la narrazione dei centri sociali noi rischiamo di non capire i punti di saldatura con il mondo antagonista", continua Paragone.

Gli incappucciati mettono a ferro a fuoco Roma. "C'è una pericolosità assoluta da parte di queste persone ma la democrazia in Italia sta bene", continua il giornalista, "e la prossima volta che sento blaterare Repubblica o la CGL che c'è il pericolo fascista in Italia... Ebbene, hanno avuto la dimostrazione che in Italia si può scendere in piazza a manifestare e la libertà di pensiero e di azione è ampiamente garantita.".