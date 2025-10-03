Roberto Benigni mai visto così, social indignati: il video clamoroso

03 ottobre 2025

Ma guarda chi c'è su quella Smart! Roberto Benigni! I passanti si accorgono che nel traffico di Roma c'è un automobilista vip, l'attore e regista toscano nonché idolo della galassia progressista italiana. Iniziano a chiamarlo, desiderosi di attirare la sua attenzione per una battuta, un sorriso, magari un selfie. Ma niente. Benigni difende strenuamente la sua privacy e continua a fare quello che fa, ossia a guidare nel lento traffico romano. Due dettagli però non sfuggono agl utenti che hanno visto il video sui social. Il primo è che l'attore della "Costituzione più bella del mondo" sta parlando al telefono cellulare, senza auricolari o altri ausili per l'uso alla guida. L'altro è che è senza la cintura di sicurezza...



Gianni Di Capua, video TikTok