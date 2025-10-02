Meteo, fine del maltempo. Ma Sottocorona avvisa: quando il nuovo peggioramento

Foto: La7

Che tempo farà nei prossimi giorni? È Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, a tracciare un quadro della situazione del meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di maltempo sul nord Atlantico non ci interessa e non ci interesserà perché da quella posizione difficilmente riesce a scendere sul Mediterraneo, dove però ancora, in particolare al sud dell'Italia, ci sono fenomeni intensi. Ieri è stata una giornata pesante dal punto di vista del maltempo, purtroppo, ancora oggi abbiamo una zona molto attiva. Il maltempo si sta spostando un po' verso sud, questa zona ancora molto attiva ormai va a interessare la Grecia, è quel maltempo che ieri ha interessato il sud e che si sta spostando”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, evidenzia ancora qualche fenomeno, ma la tendenza nel corso della giornata è per un'attenuazione anche di questi fenomeni, di questi temporali che sono ancora presenti, soprattutto in Sicilia e poi su tutti i versanti ionici. Poi qualche precipitazione, al più moderata, sul versante adriatico, sulle altre regioni ci può essere qualche nuvola in più, ma la situazione è decisamente tranquilla. Nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, si attenua ulteriormente questo maltempo al sud, lasciando però ancora delle zone della Puglia, della Sicilia con qualche pioggia a questo punto moderata. Temporali non ce ne saranno, qualche debole pioggia sul versante adriatico, si riaffacciano un po' di nuvole, qualche debole pioggia sulla Liguria e sull'Alta Toscana. Nella giornata di sabato 4 ottobre questa zona, tra Liguria e Alta Toscana, ha delle precipitazioni anche moderate, qualcosa più consistente sulle zone alpine, al di là del crinale alpino fenomeni moderati, sul versante interno fenomeni deboli. Insomma sono giornate abbastanza grigie, le nuvole ci sono anche al centro, al sud ormai le piogge non ci sono, poi sembra che domenica c'è un leggero peggioramento”.

Sottocorona infine si focalizza sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche riduzione c’è, anche se non marcatissima. Cominciano a riprendersi nelle prossime 24 ore, su alcune zone del nord e del centro qualche leggero aumento c'è, al sud invece fra oggi e domani ancora decisamente in discesa”.