Sabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti

Tragico incidente aereo nei cieli italiani. Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ottobre, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. A bordo del mezzo si trovavano due militari, entrambi deceduti nello schianto. Secondo le prime informazioni, come riporta Rainews, i corpi senza vita dei militari sono stati recuperati e subito trasferiti sotto scorta per le procedure di identificazione e i successivi esami medico-legali.

L’aereo era scomparso dai radar ed è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di un altro dell’Aeronautica Militare. Il punto dell’impatto sarebbe stato individuato nella zona di Cerasella, nei pressi della Migliara 49, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno. In una nota l'Aeronautica Militare riferisce che il velivolo coinvolto nell'incidente è un T-260B del 70° Stormo di Latina. Nel comunicato si spiega che l'aereo era in volo “nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso". Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Le autorità sono impegnate nel delimitare la zona dell’impatto al fine di consentire l’arrivo degli investigatori militari.

“Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, è il messaggio postato su X dalla premier Giorgia Meloni. Sempre sullo stesso social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell'Aeronautica Militare rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l'Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime".