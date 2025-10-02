Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 2 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 2 ottobre 2025

Ariete

Voi, numero uno dello zodiaco, sempre entusiasti e innamorati della vita e dell’amore, avete tutta la nostra ammirazione per quanto riuscite a fare per voi e per chi amate, nonostante l’agitazione o l’insicurezza procurata da diversi pianeti. Ma come abbiamo scritto all’inizio dell’anno le stelle premiano il vostro talento, il senso degli affari, con diverse opportunità, da cogliere al momento giusto. Riflessione.

Toro

È appena iniziato un dolce mese, a dispetto di qualunque contrasto astrale, ottobre dalla luce dorata vi rasserena, entra in risonanza con voi, ha il vostro passo tranquillo, quando non vi costringono ad accelerare. Non fatevi turbare dalla frenesia attorno a voi, da qualche pianeta pungente, da quelle serpeggianti tensioni in casa - trovate compromessi. Passeggiate, la bellezza vi suggerirà le giuste soluzioni.

Gemelli

Luna crescente in Acquario, da ieri sera, intensamente allacciata a Plutone, il trasformatore, lancia messaggi di rinnovamento, un lento rinnovamento, non solo a voi, ma a tutta la collettività. Un periodo di crescita per voi e per noi tutti. Siete catturati da nuovi obiettivi o nuovi orizzonti, e come spesso accade troppe idee insieme vi disorientano. Ma, complice Mercurio, sarete aiutati da qualcuno, nascerà una collaborazione.

Cancro

Riuscirà il grande Giove, che stabile nel vostro segno vi riempie di attenzioni, ad annullare l’irritazione procurata da Mercurio in quadratura? Data la vostra suscettibilità, dipende da chi vi ronza attorno e dal tipo di richieste avanzate. Potreste avere poca pazienza e il senso dell’umorismo sotto le scarpe. Ma a breve l’insolente Mercurio si sposterà in un segno amico, e soprattutto l’amore gode di ottima salute.

Leone

Le stelle non sono tutte a favore, ma siete ispirati e determinati. E avete anche fortuna. Piccoli ostacoli che potrebbero presentarsi sul lavoro quasi non li vedete e le sfide vi fanno sorridere. Siete forti e positivi e affrontate qualsiasi situazione anche in famiglia con atteggiamento sereno e vincente. Anche gli amici vi cercano per essere aiutati a risolvere i loro problemi. Il cielo è impegnativo, ma non per voi.

Vergine

Siete in un fantastico momento di grazia, in amore, con gli amici, nel lavoro e con voi stessi. Tutti i pregi del vostro carattere, del vostro animo, dall’intelligenza, alla versatilità, dalla serietà, alla rapidità passando per l’intuito, vi rendono compagni di vita e amici preziosi. Anche sul lavoro le vostre capacità tattiche e l’abilità nel superare velocemente situazioni complicate con eleganza e discrezione sono impagabili. Magari siete a una svolta sul lavoro?

Bilancia

Non perdete di vista i rapporti interpersonali, la giornata potrebbe prendere una piega spigolosa, che non vi appartiene proprio. Sia in amore che nella professione o nei rapporti di amicizia avete bisogno del vostro senso dell’equilibrio, della vostra capacità di mediare...bilanciare. Siate diplomatici sul lavoro, ma sempre limpidi e giusti. Se si crea la situazione, dichiaratevi, qualcuno non aspetta altro.

Scorpione

Qualcosa di inaspettato non vi troverà impreparati - quando mai Scorpione ... Comunque sarete alle prese con questioni da risolvere, sbloccare. Potrebbe essere una decisione sul lavoro ma anche qualche problema pratico legato alla casa, abitazione. E naturalmente riuscirete a trovare le persone giuste. Cambiate ció che ha fatto il suo tempo, non serve portare avanti situazioni o strumenti superati. Trasformazione.

Sagittario

Voglia di partire, o forse vi sta capitando di dover viaggiare per lavoro, magari soltanto con la mente, potreste immaginare di scrivere qualcosa, un libro, un progetto. Il pensiero si espande e potreste coinvolgere anche altre persone, amici o colleghi. Concentratevi e date corpo alle nuove idee, non disperdete questa potente energia. Nuovi orizzonti.

Capricorno

Lavoro e responsabilità oggi sequestrano la vostra attenzione. Qualche novità in ufficio, un nuovo dirigente, o l’avvio di nuove procedure potrebbero mettervi in evidenza o costringervi a darvi da fare senza un attimo di sosta. Non è detto che poi tutto questo non si riveli positivo per la vostra posizione. Comunque non perdete di vista completamente il mondo privato, almeno rispondete al telefono.

Acquario

State maturando un passo importante in campo sentimentale, l’amore in questo periodo vi entusiasma davvero tanto. Oggi vi sentite molto felici in compagnia della persona del cuore. Tuttavia anche a chi è solo potrebbe capitare un incontro fulminante. La giornata è stimolante sul piano professionale e tira aria di interessanti collaborazioni anche con amici.

Pesci

Il mese è cominciato bene, l’atmosfera vi fa sentire a vostro agio. La complicità rende il rapporto di coppia vitale e una buona energia vi fa gestire lavoro in modo equilibrato e determinato. Siete appassionati e sensibili ma soprattutto protettivi, un vero perno per i vostri affetti. Ispirati, riuscite a prevenire desideri e necessità del coniuge, dei figli e anche dei cuccioli di casa, perlopiù trovatelli.