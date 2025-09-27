Il principe Harry furioso: "Qualcuno vuole sabotare la riconciliazione con mio padre, il re"

Foto: Ansa

Angela Bruni 27 settembre 2025 a

"Ci sono persone che stanno cercando di sabotare la mia riconciliazione con mio padre, re Carlo". Il principe Harry si scaglia contro i giornali britannici: "Sono pieni di invenzioni". Il 10 settembre il Duca di Sussex ha incontrato il sovrano per la prima volta in quasi due anni a Clarence House, a Londra. Il quotidiano The Sun ha riferito che l'incontro è stato "chiaramente formale", sostenendo che Harry ha scherzato dicendo di sentirsi più un "visitatore ufficiale" che un membro della famiglia reale. Il quotidiano ha anche citato fonti vicine al principe, che hanno negato che quest'ultimo abbia dichiarato di sentirsi un "visitatore ufficiale". Un portavoce di Harry si è spinto oltre, descrivendo le dichiarazioni attribuite come "pura invenzione alimentata, si può solo supporre, da fonti intenzionate a sabotare qualsiasi riconciliazione tra padre e figlio". Il portavoce del duca non ha specificato da chi potrebbero provenire le informazioni.



The Sun ha spiegato che è stato concesso pieno diritto di replica prima della pubblicazione e "il principe ha scelto di non rispondere". Durante la recente visita di quattro giorni nel Regno Unito, il duca ha organizzato diversi eventi di beneficenza a Nottingham e Londra. Il tè privato tra Harry e Carlo, durato 54 minuti, è avvenuto dopo che il Duca del Sussex aveva dichiarato alla Bbc a maggio che avrebbe "apprezzato una riconciliazione" con la propria famiglia. Con la moglie Meghan Markle e i figli, Archie e Lilibet, ora vive a Montecito, in California. L'ultimo incontro noto tra Carlo e i nipoti risale al giubileo di platino della regina Elisabetta, nel giugno 2022.



