Lilli Gruber, altra sciabolata a Elly Schlein: "Manca un proposta comprensibile"

“La leader del Pd ha sicuramente fatto esperienza in questi due anni e mezzo alla guida del partito. Ma la sinistra, non solo Elly Schlein, ha storicamente un rapporto controverso con la comunicazione. A questo si aggiunge un problema più serio: la mancanza oggi di una proposta politica chiara e comprensibile”. Lo ha detto Lilly Gruber in un lunga e corposa intervista rilasciata al collega e scrittore Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. La giornalista, protagonista del prime time di La7 con il programma “Otto e mezzo”, in onda a partire da questa sera, non si sbilancia sull’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle: “Non ci devo credere io, deve essere credibile per gli elettori. Che sanno, anche meglio dei loro leader, che senza una coalizione unita non c’è partita contro questa destra”.

L’omicidio di Charlie Kirk

Incalzata dalle domande di Cazzullo, Gruber ha commentato le recenti dichiarazioni della premier Giorgia Meloni che, a seguito dell’assassinio di Charlie Kirk, ha denunciato un “clima d’odio” nei confronti dell’attuale Governo, complice anche le reazioni di alcuni intellettuali vicini alla sinistra radical chic alla notizia dell’omicidio dell’esponente di Maga. “Intanto, la Meloni dovrebbe dire con chiarezza chi, in ambito politico, avrebbe “festeggiato” l’omicidio di Kirk. Nessuno, ci risulta", ha detto. E ancora: "Ci vorrebbe maggiore cautela a seguire acriticamente il bullo-in-chief Trump, straordinario fomentatore di odio e disprezzo. Che ha subito attaccato i democratici, bollandoli come “pericolosi e orrendi”, responsabili della violenza in America”. Poi ha invitato la Presidente del Consiglio ad un confronto nel suo salotto televisivo: “Per lei le porte di Otto e mezzo, trasmissione che ha ampiamente frequentato prima di diventare presidente del Consiglio, sono sempre aperte”.

Conro Trump e le destre europee

Gruber non si è risparmiata neanche sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusandolo di aver destabilizzato l’economia mondiale e la democrazia americana, con un impatto a livello globale, e ha espresso parole molto critiche nei confronti delle destre europee.

La stoccata a Schlein

Cazzullo ricorda il famoso rimbrotto in diretta tv di Gruber all'allora neoeletta leader del Partito democratico: "È celebre la sua critica a Elly Schlein per il linguaggio incomprensibile. Nel frattempo la segretaria del Pd è migliorata, almeno come comunicazione?". La risposta della conduttrice e solo apparentemente un elogio: "Ha sicuramente fatto esperienza in questi due anni e mezzo alla guida del partito. Ma la sinistra, non solo Elly Schlein, ha storicamente un rapporto controverso con la comunicazione. A questo si aggiunge un problema più serio: la mancanza oggi di una proposta politica chiara e comprensibile".